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شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دوم والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶، امروز تقابل دو تیم فرانسه و ژاپن را در ساعت ۱۸:۳۰ و رویارویی اسلوونی و ایتالیا را در ساعت ۲۲ به صورت زنده و در قالب ویژه برنامه «روی تور» پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب هفته دوم رقابتهای والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۷ تیر از ساعت ۱۸:۳۰، مصاف فرانسه و ژاپن جدال اسلوونی و ایتالیا را در ساعت ۲۲ با تحلیل فنی و به صورت زنده در برنامه «روی تور» پوشش خواهد داد.
تاکنون ژاپن با ۷ برد و ۱۸ امتیاز و اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول و دوم جدول قرار گرفتهاند.
برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور همزمان با برگزاری رقابتهای والیبال مردان لیگ ملت های۲۰۲۶، با دعوت از کارشناسان حوزه والیبال به تحلیل فنی بازیها به ویژه والیبال کشورمان میپردازد.
گزارشگران این دیدارها به ترتیب طه عالی و علی شاکری هستند.