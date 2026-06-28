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مردم ولایتمدار استان مرکزی در صد و نوزدهمین شب حضور خودجوش، با حضور در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف استان، حمایت قاطع خود از ایران اسلامی، آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری را بار دیگر به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهرهای مختلف استان در صد و نوزدهمین شب حضور مردمی، با اجتماع در میادین و خیابانهای اصلی، بار دیگر صحنههایی از وحدت، همبستگی و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی را خلق کردند.
اقشار مختلف مردم از خانوادهها، جوانان، بانوان و پیشکسوتان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر حمایت از کشور، آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تأکید کردند.