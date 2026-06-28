به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استاد دو فوشه‌کور، چندین دهه از عمرش را صرف تدریس زبان و ادبیات فارسی و پژوهش در این زمینه و معرفی میراث ادب فارسی به جامعۀ فرانسوی‌زبان دنیا کرد که ترجمۀ دیوان حافظ به زبان فرانسه یکی از آثار ارزشمند اوست.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به پاس چندین دهه خدمات علمی استاد دو فوشه‌کور در معرفی جنبه‌هایی از زبان و ادبیات فارسی به فرانسوی‌زبانان و زنده نگه داشتن این شاخه از مطالعات ادبی در فرانسه، در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ او را به عضویت افتخاری خود برگزید.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی به مناسبت درگذشت این ایرانشناس، نوشت: بی‌گمان با درگذشت دو فوشه‌کور، زبان و ادبیات فارسی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران اروپایی خود را از دست داد و فقدان این استاد والامقام مایۀ اندوه همۀ دوست‌داران ایران و زبان فارسی شد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی با نکوداشت جایگاه ارزشمند و تلاش‌های علمی استاد دو فوشه‌کور برای اعتلای زبان و ادبیات فارسی در جهان فرانسوی‌زبان، درگذشت او را به بازماندگان، شاگردان و همۀ دوست‌داران ایران تسلیت می‌گوید و از درگاه پروردگار برای این استاد فرزانه آمرزش و آرامش روان خواهان است.