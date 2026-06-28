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رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر به قم، با خانوادههای شهیدان حجتالاسلام والمسلمین خطیب و امیر موسوی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر به قم، با حضور در منزل خانوادههای شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب و شهید امیر موسوی، با خانواده این شهیدان دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
مسعود پزشکیان در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر پاسداشت راه و آرمانهای شهدا تأکید کرد.
دیدار با خانواده شهدا از برنامههای سفر یکروزه رئیسجمهور به قم بود؛ سفری که با زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حضور بر مزار شهدا و دیدار با مراجع تقلید همراه بود.