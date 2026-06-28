دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری و مشارکت نیکوکاران برای توسعه فناوری‌های یادگیری شناختی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در نشست با رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر آمادگی این ستاد برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حمایت از تولید و توسعه ابزار‌ها و بازی‌های آموزشی مبتنی بر علوم شناختی گفت: استفاده از ظرفیت خیرین و مشوق‌های مالیاتی اقدامی مؤثر و مثبت برای طراحی، تولید و ساخت ابزار‌های یادگیری در حوزه شناختی است و ستاد از ایده‌های نوآورانه معلمان و تجهیز هدفمند مدارس مناطق محروم حمایت می‌کند.

وی همچنین خواستار تدوین استاندارد‌های علمی و اعتباربخشی در این حوزه به‌صورت مشترک شد.

پورعباسی افزود: فناوری‌های یادگیری شناختی شامل ابزار‌هایی هستند که با هدف ارتقای توانمندی‌های ذهنی، بهبود فرآیند‌های یادگیری، درمان اختلالات توجه و تقویت حافظه طراحی می‌شوند و این حوزه نقطه تلاقی علوم اعصاب، هوش مصنوعی و علوم تربیتی است.

وی خاطرنشان کرد: چالش اصلی این فناوری‌ها آن است که به دلیل ماهیت تحقیق‌محور و طولانی بودن چرخه رسیدن به بازار، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و ایجاد یک مدل ترکیبی با استفاده از سرمایه‌گذاری اجتماعی (خیرین) و اهرم‌های قانونی (مالیات) ضروری است.

در این نشست، حکیم‌زاده نیز با تبیین اهمیت پیوند میان علوم شناختی و نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت بهره‌گیری نظام‌مند از یافته‌های نوین حوزه مغز و یادگیری در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تأکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت‌های علمی موجود در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاری بر «سرمایه مغزی» کودکان، به‌ویژه در سال‌های نخست زندگی، از راهبردی‌ترین اقدامات برای تضمین آینده توسعه کشور است و این مهم نیازمند نگاه علمی، چارچوب‌مند و کلان‌نگر است.