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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای گستردهترین طرح عملیاتی و ترافیکی پایتخت برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت خبر داد این طرح با هدف مدیریت هوشمند تردد، تأمین ایمنی شهروندان و تسهیل حضور زائران از مدتها قبل طراحی و آماده اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسویپور با اشاره به برگزاری این مراسم از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت سه شبانهروز در مصلی امام خمینی (ره) و معابر پیرامونی شهر تهران اظهار داشت: پلیس راهور تهران بزرگ با پیشبینی حجم بالای حضور زائران، برنامهریزی عملیاتی و ترافیکی ویژهای را در دستور کار قرار داده تا ضمن برگزاری منظم مراسم، کمترین اختلال در تردد شهروندان ایجاد شود.
وی افزود: تمهیدات ترافیکی این مراسم بر سه اصل اساسی «محدودسازی هدفمند تردد»، «مدیریت هوشمند جریان ترافیک» و «فرماندهی متمرکز عملیات» استوار شده است و تلاش ما بر این است که ضمن ایجاد دسترسی مناسب برای شرکتکنندگان، از ایجاد گرههای ترافیکی در سطح شهر جلوگیری شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برآوردهای انجامشده گفت: زائران و شرکتکنندگان در مراسم از سه گروه اصلی شامل شهروندان تهرانی، شهرهای همجوار و سایر استانهای کشور خواهند بود و پیشبینی میشود حجم حضور و تردد در سطح قابل توجهی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بیشترین بار ترافیکی ورودی زائران به تهران از محورهای آزادراه تهران–کرج، آزادراه خلیج فارس و بزرگراه امام رضا (ع) تا محدوده آزادراه تهران ساوه خواهد بود، افزود: تمرکز ویژهای برای مدیریت مسیرهای ارتباطی در نظر گرفته شده است.
سردار موسویپور در تشریح ساختار اجرایی طرح گفت: بهمنظور مدیریت هوشمند تردد، هدایت سفرهای درونشهری و برونشهری و تأمین ایمنی، طرح ترافیکی مراسم بر پایه سه حلقه اصلی و یک محدوده عملیاتی اجرا میشود.
وی ادامه داد: حلقه نخست نزدیکترین محدوده به محل برگزاری مراسم است که محدودیتهای ترافیکی در آن با شدت بیشتری اعمال خواهد شد و تردد در این بخش صرفا عابران پیاده خواهد بود حلقه دوم وظیفه پشتیبانی و توزیع بار ترافیکی و هدایت خودروها به مسیرهای تعیینشده را بر عهده دارد و حلقه سوم نیز با هدف کنترل ورودیهای پایتخت و مدیریت سفرهای برونشهری طراحی شده است. همچنین حلقه چهارم به شهرهای اطراف تهران اختصاص یافته تا مدیریت سفرها پیش از ورود به محدوده شهری انجام شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به توسعه حملونقل عمومی اظهار داشت: با توجه به سهم بالای مترو در جابهجایی زائران، استقرار اتوبوسهای شرکت واحد در ایستگاههای مترو برای پشتیبانی و انتقال مسافران پیشبینی شده است. همچنین حدود ۸۰ کیلومتر خط ویژه جدید برای انتقال زائران از پارکینگها، ایستگاههای مترو و نقاط مختلف شهر به محدوده مصلی احداث خواهد شد.
وی افزود: در مجموع ۵۷۴ فضای پارک برای پشتیبانی از حضور زائران در نظر گرفته شده که ظرفیت پذیرش حدود ۷۰۹ هزار و ۷۰۴ دستگاه سواری را خواهد داشت. همچنین ۱۴ پایانه ورودی شهر تهران بهعنوان پهنههای مدیریت تردد و ایجاد پارکینگ شناسایی شدهاند تا از ورود گسترده خودروها به هسته مرکزی شهر جلوگیری شود.
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: ۱۲ ایستگاه مترو در معابر ورودی شهر تهران بهعنوان حلقه اتصال بیرون به داخل شهر تعیین شدهاند تا ضمن تجمیع و ساماندهی زائران، مسیرهای دسترسی به محدوده مراسم تسهیل شود.
وی درباره ورود کاروانهای استانی نیز گفت: محل استقرار کاروانهای اتوبوسی استانها خارج از حلقه اول ترافیکی جانمایی شده و عبور اتوبوسهای کاروانها از محدودیتهای اعلامی ـ بهجز حلقه نخست ـ بلامانع خواهد بود تا ظرفیت حملونقل عمومی شهری حفظ شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای برخی محدودیتهای عملیاتی نیز خبر داد و افزود: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین از ساعت ۲۲ روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود (به استثناء خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی فاسد شدنی و دارو) به هموطنانی که قصد عبور از شهر تهران را دارند توصیه میشود از بزرگراه غدیر استفاده کنند.
وی با اشاره به پیشبینیهای حوزه خدمات شهری و امدادی اظهار داشت: ۲۷ بیمارستان نزدیک به مسیر مراسم با مسیرهای دسترسی اختصاصی آمادهسازی شدهاند و همچنین تمهیدات لازم برای بازگشت زائران با بهرهگیری از ظرفیت اتوبوسرانی، تاکسیرانی و راهآهن برای شهرهای پیشوا، ورامین، پرند، قزوین و دماوند در نظر گرفته شده است.
سردار موسویپور در پایان تأکید کرد: هماهنگی لازم برای ارسال پیامک انبوه حاوی اطلاعات ترافیکی انجام شده است.