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نشست نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس عصر امروز با رئیس و معاونان کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار و بر ارائه خدمات هدفمند و موثرتر به مددجویان زیر پوشش این نهاد تاکید شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی دیدگاههای خود را درباره چگونگی اجرای برنامههای اقتصادی و فرهنگی کمیته امداد امام (ره) برای کمک به مددجویان مطرح و آمادگی مجلس را برای تقویت این نهاد انقلابی و یادگار ماندگار امام خمینی (ره) اعلام کردند.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در سخنانی از تلاشها و خدمات کمیته امداد امام به ویژه در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: براین باوریم که این نهاد باید با اجرای برنامهها و طرحهای هدفمند اقتصادی و اجتماعی فرهنگی موجب توانمندسازی و خوداتکایی و اعتماد به نفس هرچه بیشتر مددجویان زیر پوشش خود در جامعه شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم با ارائه گزارشی از برنامهها و گامهای برداشته شده برای خودکفایی این نهاد و خود اتکایی مددجویان در عرصه اقتصادی و توانمند سازی امور اشتغال گفت.
سید مرتضی بختیاری با قدردانی از نگاه ویژه مجلس و دولت به کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: این نهاد با تکیه بر منویات و فرمایشات امامین انقلاب تلاش میکند وظایف خود را در قبال مددجویان ادا و سطح زندگی آنان را در جامعه و عرصههای اجتماعی فرهنگی اقتصادی ارتقا بخشد.
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