به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به رشد ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: با همکاری دولت و بخش خصوصی امسال ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر از مرز ۵۰۰۰ مگاوات عبور کرد همچنین در سه استان خراسان بالغ بر ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب نیروگاه‌های برق بوده که از این عدد نزدیک به ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر تولید شده است که نسبت به کل کشور ۷ درصد نیروگاه‌های برق و ۱۰ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر در محدوده شمال شرق کشور قرار دارد.

هادی مدقق افزود: خراسان رضوی ۱۰ درصد مشترکین برق کشور را داراست و از حدود ۵۵۰۰ مگاوات مصرف برق حدود ۲۰۰۰ مگاوات در مصارف سرمایشی تابستان بر شبکه تحمیل می‌شود؛ که اگر ما بتوانیم ۲۰۰۰ مگاوات برق را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنیم، شرایط تامین برق در تابستان مانند بهار و پاییز به صورت نرمال و با کمترین فشار بر شبکه انجام خواهد شد.

او ادامه داد: هدف ما در حوزه تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی برای تولید ۳۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر، درواقع ۲ هزار انرژی خورشیدی و هزار مگاوات انرژی بادی است که این موضوع اوج مصرف برق در تابستان را مدیریت می‌کند.

مدقق با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های صنایع کشور در جنگ ۴۰ روزه دچار آسیب و خسارت شدند و همین موضوع بخشی از فشار را برای شبکه برق اضافه می‌کند و جایگزینی این نیروگاه‌ها نیازمند زمان است؛ گفت: امسال هدف گذاری‌ها بر این است که به هیچ عنوان خاموشی در بخش خانگی نداشته باشیم.

وی افزود: مشهد با حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک برق، دومین شرکت توزیع برق در کشور است و تقریبا ۴ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این نشست خبری گفت: ۲۴ درصد از مصرف برق مشهد با توجه به تعداد شهرک‌های صنعتی در حومه این شهرستان، صنعتی است و مابقی در بخش خانگی، کشاورزی و تجاری مصرف می‌شود.

امیررضا رجبی با بیان اینکه سال گذشته از فروردین ماه مدیریت مصرف برق در مشهد آغاز شد در حالی که امسال تا خرداد ماه هیچ گونه محدودیتی اعمال نشد، افزود: از ۲۰ اردیبهشت ماه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور برای مشترکین صورت گرفته، اما در مشهد تاکنون خاموشی نداشته‌ایم که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

او با اشاره به اینکه در سه ماه نخست امسال از طریق گزارشات مردمی ۴۵ مگاوات بار غیر مجاز را شناسایی و از شبکه خارج کردیم؛ ادامه داد: خواهشمندیم مردم با ارسال گزارش‌های خود به دو سامانه ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱ در شناسایی مشترکین پرمصرف و برق‌های غیرمجاز به ما کمک کنند.