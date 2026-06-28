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آخرین اخبار از وضعیت تنگه هرمز

خبرنگار صدا و سیما در ارتباط زنده با خبر ۱۴، آخرین وضعیت تنگه هرمز را بیان کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۵:۵۰
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برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، نیروی دریایی سپاه
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