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شهردار بندرعباس گفت: پل شهید خلیل تختینژاد (مهرگان) با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در بازدید از روند اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح شهید خلیل تختینژاد (مهرگان) افزود: این طرح با هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت یک تقاطع کاملاً شبدری طراحی و اجرا شده است.
وی گفت: طول کل طرح شامل پل اصلی، لوپها، رمپها و مسیرهای دسترسی به حدود چهار کیلومتر است.
شهردار بندرعباس افزود: هم اکنون تنها عملیات آسفالت و اجرای برخی اقدامات ترافیکی و محوطهسازی باقی مانده که در هفتههای آینده به پایان میرسد.
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نوبانی گفت: بهرهبرداری از این تقاطع غیرهمسطح، بخش قابل توجهی از گرههای ترافیکی محدوده مهرگان، محور رسالت شمالی و مسیرهای منتهی به بلوار شهید رجایی برطرف میشود و زمان سفر شهروندان در این محدوده را به شکل محسوسی کاهش میدهد.
وی افزود: پل شهید خلیل تختینژاد، ارتباط مستقیم و ایمن میان محدوده مهرگان، محور رسالت شمالی، بلوار شهید رجایی و مسیرهای ورودی و خروجی این بخش از شهر را فراهم میکند و نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی شرق و غرب بندرعباس و توسعه زیرساختهای حملونقل شهری دارد.