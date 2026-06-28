به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در بازدید از روند اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح شهید خلیل تختی‌نژاد (مهرگان) افزود: این طرح با هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت یک تقاطع کاملاً شبدری طراحی و اجرا شده است.

وی گفت: طول کل طرح شامل پل اصلی، لوپ‌ها، رمپ‌ها و مسیر‌های دسترسی به حدود چهار کیلومتر است.

شهردار بندرعباس افزود: هم اکنون تنها عملیات آسفالت و اجرای برخی اقدامات ترافیکی و محوطه‌سازی باقی مانده که در هفته‌های آینده به پایان می‌رسد.

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نوبانی گفت: بهره‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح، بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی محدوده مهرگان، محور رسالت شمالی و مسیر‌های منتهی به بلوار شهید رجایی برطرف می‌شود و زمان سفر شهروندان در این محدوده را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

وی افزود: پل شهید خلیل تختی‌نژاد، ارتباط مستقیم و ایمن میان محدوده مهرگان، محور رسالت شمالی، بلوار شهید رجایی و مسیر‌های ورودی و خروجی این بخش از شهر را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تکمیل شبکه ارتباطی شرق و غرب بندرعباس و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری دارد.