به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:همزمان با هفته قوه قضائیه ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با همت خیران نیک‌اندیش و حمایت ستاد دیه آذربایجان شرقی از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود:این اقدام در راستای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و بازگرداندن آنان به آغوش خانواده انجام شد و با مشارکت خیران زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی خیران، مشارکت‌های مردمی را موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به زندگی عادی عنوان کرد.