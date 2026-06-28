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مهدی مجیدی افزود: بانک‌های عامل باید همکاری لازم را در پرداخت به‌موقع تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته باشند تا روند اجرای طرح ها با شتاب بیشتری ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: با توجه به اینکه بخشی از تأخیر‌های نهضت ملی مسکن لرستان مربوط به فعالیت پیمانکارانی است که توان فنی و اجرایی لازم را ندارند، اداره‌کل راه و شهرسازی استان مؤظف شد هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این شرکت‌ها اقدام و در صورت لزوم از ظرفیت پیمانکاران توانمند برای ادامه ی اجرای طرح ها استفاده کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت:همچنین عوارض شهرداری،تسریع در ارائه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان و تسهیل در فرآیند وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بررسی و مقرر شد پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

مجیدی افزود: باید با همکاری و هم‌افزایی همه ی دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان شتاب بیشتری بگیرد و متقاضیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، هرچه سریع‌تر واحد‌های مسکونی خود را تحویل بگیرند.