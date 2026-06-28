به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته خبری «جوانه» با هدف تبیین ابعاد مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده، از شبکه استانی آفتاب پخش می‌شود.

در این بسته خبری، دکتر نسرین سهرابی، متخصص ژنتیک پزشکی، با تأکید بر اینکه پیشگیری، بهترین راه مقابله با اختلالات ژنتیکی است، از راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه ژنتیک دولتی استان مرکزی خبر می‌دهد. این مرکز با تعرفه‌های دولتی، خدمات تخصصی در زمینه مشاوره، تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، بررسی‌های دوران جنینی و عوامل مؤثر در ناباروری را به شهروندان استان مرکزی و استان‌های همجوار ارائه می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند در افزایش سلامت خانواده‌ها و تحقق فرزندآوری سالم نقش مؤثری داشته باشد.

بخش دیگری از جوانه به معرفی نخستین جشنواره استانی «ایران جوان بمان» اختصاص دارد؛ جشنواره‌ای که با محوریت خانواده، اقتصاد و آینده جمعیت در بخش‌های ایده و سوژه، آثار مکتوب، تولیدات رادیویی و تصویری، نماهنگ، سرود و ترانه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا ۱۷ تیرماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

همچنین در این بسته، دکتر حمیده کاوه، مشاور خانواده و زوج‌درمانگر، با بررسی مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان، بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی تأکید می‌کند و نقش خانواده‌ها را در ترویج ازدواج آسان و کاهش هزینه‌های غیرضروری، عاملی مهم در تسهیل تشکیل خانواده و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت می‌داند.

بسته خبری «جوانه» با هدف ارتقای آگاهی عمومی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، هر هفته به مهم‌ترین موضوعات مرتبط با سلامت خانواده، ازدواج، فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی می‌پردازد.