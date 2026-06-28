به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین و سخنگوی ستاد بزرگذاشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان گفت: این ستاد به ریاست استاندار با ۱۳ کمیته زیر مجموعه ستاد استانی برای هماهنگی، برنامه ریزی و برگزاری باشکوه مراسم تاریخی تشییع رهبر شهید شکل گرفته است.

آقای صالحی افزود: مردم اطلاعات و اخبار رویداد ملی و تاریخی تشییع رهبر شهید را فقط از رسانه‌ها و کانال‌های رسمی و معتیر بگیرند.

وی از مردم خواست برای شرکت در این آیین حتی الامکان از وسایل نقلیه شخصی در سفر استفاده کنند.

مراسم وداع با رهبر شهید در روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیر و مراسم تشییع پیکر معظم‌له در روز ۱۵ تیر در تهران برگزار خواهد شد.

همچنین این مراسم در روز ۱۶ تیر در قم و در روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود.