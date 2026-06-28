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هواشناسی کرمان از دوشنبه تا پنج شنبه به علت ورود ریزگردها و افت شدید کیفیت هوا هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار سطح نارنجی ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد که از اواخر روز دوشنبه تا پنجشنبه، به دنبال شکلگیری توده غبار و انتقال ریزگرد از کویر مرکزی ایران، کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان، بهویژه نیمه شمالی و شرق کرمان، بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با صدور اطلاعیهای، نسبت به وقوع پدیده گردوغبار گسترده و کاهش کیفیت هوا در سطح استان هشدار داد.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان و با تأکید بر هشدار سطح زرد، از اواخر وقت دوشنبه ۸ تیر تا پایان روز پنجشنبه ۱۱ تیر، توده غبار ناشی از کویر مرکزی ایران وارد استان خواهد شد و تمامی مناطق کرمان، بهویژه نیمه شمالی و شرق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
طبق این هشدار، افزایش غلظت گردوغبار، کاهش محسوس کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی، اختلال در ترددهای جادهای و احتمال بروز مشکلات تنفسی برای گروههای حساس از مهمترین پیامدهای این سامانه خواهد بود.
در همین راستا، به شهروندان توصیه شده است ضمن رعایت نکات بهداشتی در زمان آلودگی هوا، از حضور غیرضروری در فضای باز، بهویژه برای سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی و زنان باردار خودداری کنند.
همچنین استفاده از ماسک مناسب، احتیاط در ترددهای جادهای به دلیل کاهش دید و رعایت نکات ایمنی هنگام انجام فعالیتهای عمرانی و کار در فضای باز ضروری است.