به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران در جریان بازدید از خطوط تولید ذوب‌آهن اصفهان از تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش این شرکت بزرگ فولادی از طریق ابزار‌های نوین مالی خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با بهره‌گیری از زنجیره تأمین بانک مرکزی، اوراق گام، برات الکترونیک و مهندسی مالی با هدف افزایش تولید و تقویت توان عملیاتی این مجتمع انجام می‌شود.

اسماعیل لله‌گانی با اشاره به جایگاه راهبردی ذوب‌آهن اصفهان در تولید ریل و مقاطع طویل فولادی کشور، بر لزوم نوسازی و بازسازی خطوط تولید این مجتمع تأکید کرد و افزود: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه و استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی، زمینه ارتقای ظرفیت تولید، توسعه سبد محصولات، افزایش خودکفایی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز در این صنعت مادر فراهم می‌شود.

وی گفت: بانک رفاه نیز از تمامی ظرفیت‌های خود برای پشتیبانی از این صنعت راهبردی و تحقق اهداف توسعه‌ای آن استفاده می‌کند.

اکبر پولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت مادر، واگذاری سهام ذوب‌آهن به بانک رفاه کارگران را فرصتی برای خروج این شرکت از مشکلات و بازگشت به مسیر توسعه دانست و از آمادگی مجلس برای حمایت قانونی از این مجموعه خبر داد.

علیرضا بصیری فرماندار لنجان هم حمایت بانک رفاه به عنوان سهامدار اصلی را زمینه‌ساز نوسازی، رونق تولید و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده این مجتمع بزرگ صنعتی عنوان کرد.