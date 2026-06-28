به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همراه با تیم کارشناسی خود در دیداری رسمی با قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان ضمن بررسی ساخص‌های همکاری میان دو دستگاه بر لزوم همکاری در خصوص مسکن محرومین تاکید نمود.

ضرورت توجه ویژه به نیاز‌های مسکن اقشار کم درآمد جامعه در شاخص مسکن محرومین جامعه و مقابله با بحران مسکن در میان خانواده‌های کم‌درآمد از موضوعات اصلی در این دیدار بود که بر اهمیت حمایت از کارگران و ساخت مسکن برای آنانی که در میان دهک یک تا چهار هستند تاکید شد.

در راستای این تعامل، مقرر شد بنیاد مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی خود از طریق ارائه خدمات مشترک با اتاق اصناف، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی کم بهره به همراه قطعه زمین را برای خانواده‌های دهک یک تا چهار فراهم آورد.

این اقدام با هدف کاهش شکاف مسکن و ارتقای سطح رفاه در میان دهک‌های آسیب‌پذیر استان، به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی عملیاتی اجرا خواهد شد.