به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناسان استانداری، صمت، علوم پزشکی، تعزیرات و اصناف امروز به صورت مشترک اقدام به بازرسی از واحد‌های عرضه و پخش کالا‌های سلامت محور کردند.

حجت اله کمکی مدیر نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان گفت: ۱۵ گروه ۴ نفره از نهاد‌های نظارتی مرتبط در این مانور با مراجعه به مراکز عرضه و پخش مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مکمل‌ها، با بررسی برچسب مندرج بر روی کالا‌ها اصالت و سلامت این محصولات را بررسی کردند.