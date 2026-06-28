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مانور مشترک سازمانهای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور صبح امروز در شهر همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناسان استانداری، صمت، علوم پزشکی، تعزیرات و اصناف امروز به صورت مشترک اقدام به بازرسی از واحدهای عرضه و پخش کالاهای سلامت محور کردند.
حجت اله کمکی مدیر نظارت بر فرآوردههای غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان گفت: ۱۵ گروه ۴ نفره از نهادهای نظارتی مرتبط در این مانور با مراجعه به مراکز عرضه و پخش مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مکملها، با بررسی برچسب مندرج بر روی کالاها اصالت و سلامت این محصولات را بررسی کردند.