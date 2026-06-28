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بنیاد شهید به مناسبت سالروز شهادت شهید دکتر بهشتی و روز قوه قضاییه در پیامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از شهدای عالیمقام واقعه هفتم تیر سال ۱۳۶۰، فرارسیدن روز قوه قضاییه را به تمامی کارکنان خدوم دستگاه قضایی کشور تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز شهادت شهید دکتر بهشتی و روز قوه قضاییه به شرح زیر است:
هفتم تیرماه، سالروز شهادت مظلومانه آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان است؛ بزرگمردانی که در جنایتی هولناک و تروریستی، به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند.
شهید آیتالله دکتر بهشتی، به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) به تنهایی یک ملت و به تعبیر رهبر شهید حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای (قدس سره) سید شهدای انقلاب اسلامی بود.
دشمنان با آگاهی از جایگاه علمی، نفوذ فکری، قدرت مدیریتی و بصیرت کمنظیر شهید بهشتی، با طراحی جنایتکارانه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، درصدد خاموش کردن چراغ اندیشه و عدالتخواهی ایشان بودند، اما غافل از آنکه خون پاک شهیدان، انسجام، اقتدار و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش تضمین کرد و چهره واقعی بدخواهان ملت ایران را آشکار ساخت.
نامگذاری سالروز شهادت این شهید والامقام به عنوان روز قوه قضاییه، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشههای بلند، منش عدالتمحور و مجاهدتهای خالصانه ایشان در راه تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن از شهدای عالیمقام واقعه هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، فرارسیدن روز قوه قضاییه را به تمامی کارکنان خدوم دستگاه قضایی کشور تبریک عرض مینماید و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون این عزیزان را مسألت دارد. بهیقین سلوک شهیدان همواره راهنمای مسیر عزت و پیشرفت میهن اسلامی خواهد بود.