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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

سازمان هواشناسی برای ۷ استان واقع در نوار شمالی رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۵:۵۶
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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