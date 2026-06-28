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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز برداشت انگور یاقوتی نوبرانه از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سجاد قناعتیان گفت: امسال پیشبینی میشود بیش از ۴۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستانهای جهرم برداشت و روانه بازار شود.
او با اشاره به اینکه سطح زیر کشت انگور یاقوتی در این شهرستان حدود ۶۰۰ هکتار است، بیان کرد: برداشت انگور یاقوتی از نیمه اول خردادماه آغاز شده است و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.
قناعتیان افزود: انگور یاقوتی به دلیل زودرسی، کیفیت مطلوب، رنگ و طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژهای در بین باغداران شهرستان جهرم برخوردار است.
او بیان کرد: بخش عمده محصول برداشتشده پس از بستهبندی، به بازارهای میوه و ترهبار شهرستان جهرم و سایر شهرهای استان و کشور ارسال میشود و به عنوان یکی از محصولات نوبرانه تابستانی، مورد استقبال مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه انگور یاقوتی به دلیل نیاز آبی کمتر و تولید محصول نوبرانه، از ارقام مناسب برای توسعه باغداری در منطقه به شمار میرود گفت: با تداوم مدیریت صحیح باغها، استفاده از روشهای نوین تولید و رعایت اصول فنی، زمینه افزایش کیفیت محصول و بهبود درآمد باغداران شهرستان جهرم بیش از پیش فراهم میشود.