به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سجاد قناعتیان گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستان‌های جهرم برداشت و روانه بازار شود.

او با اشاره به این‌که سطح زیر کشت انگور یاقوتی در این شهرستان حدود ۶۰۰ هکتار است، بیان کرد: برداشت انگور یاقوتی از نیمه اول خردادماه آغاز شده است و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

قناعتیان افزود: انگور یاقوتی به دلیل زودرسی، کیفیت مطلوب، رنگ و طعم مناسب و بازارپسندی، از جایگاه ویژه‌ای در بین باغداران شهرستان جهرم برخوردار است.

او بیان کرد: بخش عمده محصول برداشت‌شده پس از بسته‌بندی، به بازار‌های میوه و تره‌بار شهرستان جهرم و سایر شهر‌های استان و کشور ارسال می‌شود و به عنوان یکی از محصولات نوبرانه تابستانی، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه انگور یاقوتی به دلیل نیاز آبی کمتر و تولید محصول نوبرانه، از ارقام مناسب برای توسعه باغداری در منطقه به شمار می‌رود گفت: با تداوم مدیریت صحیح باغ‌ها، استفاده از روش‌های نوین تولید و رعایت اصول فنی، زمینه افزایش کیفیت محصول و بهبود درآمد باغداران شهرستان جهرم بیش از پیش فراهم می‌شود.