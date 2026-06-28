به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد بیش از ۶۸۱ میلیارد تومان بود که با گذشت ۷۳ میلیارد تومانی شاکیان، پذیرش ۶۰۲ میلیارد تومان اعسار و تأمین حدود چهار میلیارد تومان از محل کمک‌های مردمی و خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

سید حجت‌الله موسوی‌قوام در مراسم آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد اظهار کرد: کمیته‌های صلح و سازش فعال در زندان‌های استان با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از شاکیان پرونده‌ها موفق شدند بیش از ۷۳ میلیارد تومان گذشت و تخفیف برای این ۲۰ زندانی جلب کنند.

وی افزود: شاکیان این پرونده‌ها با گذشت از بخشی از حقوق قانونی خود، عملاً در زمره خیرین ستاد دیه قرار گرفتند و نقش مهمی در آزادی این زندانیان ایفا کردند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی تصریح کرد: با تعامل و همراهی مطلوب مراجع قضایی سراسر استان و پیگیری‌های انجام شده، اعسار ۶۰۲ میلیارد تومان از بدهی این زندانیان مورد پذیرش قرار گرفت و پرداخت اقساط آن بر عهده خود زندانیان گذاشته شد.

وی ادامه داد: ستاد دیه نیز از محل کمک‌های مردمی و خیرین، حدود چهار میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کرد تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود.

موسوی‌قوام با اشاره به لغو جشن‌های گلریزان ماه رمضان به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنان، گفت: با وجود برگزار نشدن این برنامه‌ها، خیرین پس از آغاز سال جدید کمک‌های خود را به‌صورت موردی در اختیار ستاد قرار دادند و بخش عمده منابع مورد نیاز از همین محل تأمین شد.

وی همچنین از اختصاص ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به استان کرمان خبر داد و افزود: نزدیک به یک میلیارد تومان از این اعتبار برای ۲۰ زندانی آزادشده در نظر گرفته شده است تا پس از معرفی به بانک‌های عامل از این وام‌های بدون سود بهره‌مند شوند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان درباره ترکیب زندانیان آزادشده گفت: از مجموع ۲۰ نفر، ۱۴ نفر مربوط به شهرستان کرمان، سه نفر از جیرفت و از شهرستان‌های سیرجان، کهنوج و بم نیز هر کدام یک نفر هستند.

وی افزود: پنج نفر از این افراد بدهکار مالی، ۱۳ نفر محکوم به پرداخت مهریه و دو نفر نیز بابت نفقه در زندان به سر می‌بردند.

موسوی‌قوام با اشاره به وضعیت کنونی زندانیان جرائم غیرعمد در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹۰ زندانی واجد شرایط جرائم غیرعمد در زندان‌های استان تحمل حبس می‌کنند که حدود نیمی از آنان، معادل ۱۸۶ نفر، مربوط به شهرستان کرمان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد دیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون موفق شده است ۳۴ زندانی جرائم غیرعمد را با استفاده از حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی و خیرین آزاد کند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین و حمایت نهاد‌های مسئول، زمینه آزادی سایر زندانیان واجد شرایط نیز در ماه‌های آینده فراهم شود.