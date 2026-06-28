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سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران، با اشاره به اسناد منتشرشده توسط وبسایت اینترسپت، از ابعاد گسترده همکاری شرکت متا با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر علیه ایران پرده برداشت.
کاظم فولادیقلعه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تشریح ابعاد گزارش اخیر اینترسپت درباره نقش شرکت متا در جنگ شناختی علیه ایران، گفت: اسناد منتشرشده نشان میدهد دولت اسرائیل در جریان جنگ اخیر، از این شرکت خواسته است تا طیف گستردهای از محتواهای مرتبط با جنگ را حذف یا محدود کند. به گفته او، این درخواستها شامل پستهایی بوده که در آنها حمایت از ایران، مخالفت با اسرائیل یا انتشار تصاویر برخورد موشکهای ایران دیده میشده است.
وی افزود: حتی پستهای سوگواری برای رهبر مجاهد شهید آیتالله سید علی خامنهای پس از ترور ایشان و محتواهای حامی حملات تلافیجویانه ایران نیز هدف حذف قرار گرفتهاند و حسابهای کاربری ایرانی که تحلیلهای جنگی منتشر میکردند، در فهرست محدودسازی قرار داشتهاند.
فولادی قلعه تأکید کرد: در بسیاری از موارد، هیچ نقض قانونی در اسرائیل رخ نداده و تنها به استناد سیاستهای داخلی متا، محتواها حذف شدهاند.
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران با اشاره به سابقه طولانی این همکاریها گفت: رفتار متا در قبال جنگ ایران، ادامه همان الگوی سالهای گذشته است. او به گزارش ۲۳ اوت ۲۰۲۴ سازمان ملل اشاره کرد که در آن، حذف گسترده محتوای حامی فلسطین، پذیرش درخواستهای متعدد حذف از سوی دولت اسرائیل، سختگیری الگوریتمی علیه محتوای عربی/فلسطینی و عدم حذف محتوای آشکار نفرتپراکنی ضد عربی مستند شده است.
فولادیقلعه افزود: نفوذ رژیم صهیونیستی در متا تنها به همکاریهای محتوایی محدود نمیشود، بلکه ساختاری و عمیق است.
او گفت: بزرگترین سهامداران متا همان سرمایهگذاران صنایع نظامی اسرائیل هستند و بیش از ۱۰۰ نفر از افسران و نیروهای اطلاعاتی سابق اسرائیل، از جمله اعضای یگان ۸۲۰۰، در این شرکت مشغول به کارند.
به گفته وی، نیمی از این افراد در دفتر تلآویو فعالیت دارند و این حضور گسترده نگرانیهایی درباره دسترسی احتمالی اسرائیل به دادههای کاربران ایجاد کرده است.
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران همچنین به نقش شیرا اندرسون، رئیس سیاستگذاری هوش مصنوعی متا، اشاره کرد که سابقه خدمت داوطلبانه در ارتش اسرائیل دارد و اکنون در جایگاهی بسیار کلیدی در تدوین سیاستهای جهانی هوش مصنوعی این شرکت فعالیت میکند. علاوه بر او، جوردانا کاتلر، دستیار سابق بنیامین نتانیاهو، سالهاست بهعنوان «رابط اختصاصی اسرائیل در متا» فعالیت میکند؛ جایگاهی که تنها چند کشور در جهان از آن برخوردارند.
فولادیقلعه با اشاره به شیوههای عملی این همکاری گفت: حذف پستهای مخالف اسرائیل، برچسبگذاری محتوا برای ایجاد تردید، محدودسازی حسابها، تقویت روایتهای مطلوب اسرائیل از طریق الگوریتمهای پیشنهاد محتوا و پذیرش سریع درخواستهای حذف از سوی نهادهای اسرائیلی، بخشی از این روند است.
او تأکید کرد: مجموعه این اقدامات باعث شده متا در بسیاری از بحرانها، نقشی فعال در جنگ شناختی به نفع رژیم صهیونیستی ایفا کند.
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران در پایان به گزارشهای نهادهای حقوق بشری اشاره کرد که نشان میدهد متا تصاویر مربوط به جنایات اسرائیل علیه غیرنظامیان را با برچسبهایی مانند «محتوای غیراخلاقی»، «خشونتآمیز» یا «نقض استانداردها» محدود یا حذف کرده است؛ در حالی که محتوای مشابه از سوی کاربران اسرائیلی یا محتوای خشونتآمیز علیه فلسطینیها کمتر محدود شده است.
فولادیقلعه این روند را «نمونهای روشن از عدم تقارن در اجرای سیاستهای متا» دانست.