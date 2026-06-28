مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: مشترکان پر مصرفی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، برق منازل شان به طور خودکار قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به رد کردن رکورد اوج بار در روز گذشته در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: مشترکان پر مصرفی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، برق منازل شان به طور خودکار قطع می‌شود.

دادگر افزود: با نصب تجهیزات اندازه گیری، برق این مشترکان یک ساعت قطع و دوباره وصل خواهد شد، اما در صورتی که نتوانند مصرفشان را اصلاح کنند از ۱۰ صبح تا ساعت ۲۳ که اوج مصرف است، برق این مشترکان قطع می‌شود.

دادگر همچنین از قطع برق ادارات پر مصرف خبر داد و افزود: در ساعات اداری ۲۰ درصد نسبت به پارسال و دوره قبل و در ساعات غیر اداری ۷۰ درصد باید کاهش مصرف داشته باشیم

مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هم از تداوم افزایش ۷ درصدی مصرف آب در استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر دادند و بر صرفه جویی تأکید کردند.