استاندار مازندران از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی استان برای اعزام زائران و خدمت‌رسانی در مراسم تشییع «رهبر شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نشست هماهنگی با حضور استاندار، فرماندهان و مدیران کل استان، آخرین تمهیدات اجرایی، خدماتی و امنیتی برای اعزام زائران و خدمت‌رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بررسی شد.

استاندار مازندران با تأکید بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی گفت: همه ظرفیت‌های استان در روز‌های پیش‌رو در اختیار ستاد قرار گرفته تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالا‌های اساسی، ترافیک و تردد به‌سرعت ارائه شود.

مهدی یونسی افزود: تمامی دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند تا مردم از دورترین نقاط استان بتوانند با آرامش در این مراسم حضور یابند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز حضور مردم در مراسم تشییع را نمادی از اقتدار و ولایت‌مداری دانست و گفت: مواکب مردمی و اربعینی در ورودی و خروجی شهر‌ها و محل استقرار زائران مازندرانی در تهران مستقر خواهند شد.

سردار موحد از مردم خواست با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، از همراه بردن سالمندان و کودکان خودداری کرده و همانند سفر اربعین، آب و وسایل ضروری را در کوله‌پشتی همراه داشته باشند.

دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر صیانت از نظم عمومی و حقوق عامه، بر پیشگیری از هرگونه اخلال در مسیر‌های مواصلاتی و فراهم‌سازی بستر‌های قانونی برای تسهیل حرکت کاروان‌های اعزامی تأکید کرد.

گزارش از مهدی حسن پور