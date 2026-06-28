به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» روز یکشنبه هفتم تیر با نگاهی به فاجعه بمباران شیمیایی سردشت و روایت رنج و مقاومت مردم این شهر، از آنتن این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

مژگان فرزین، تهیه‌کننده این برنامه، با اشاره به موضوع این قسمت گفت: در «نشان افتخار» تلاش می‌کنیم یاد و نام چهره‌ها و قهرمانان ملی را زنده نگه داریم؛ اما در این قسمت، نشان افتخار را به مردم مظلوم و مقاوم سردشت تقدیم می‌کنیم که سال‌ها با درد یک فاجعه بزرگ زندگی کرده‌اند.

وی ادامه داد: هفتم تیرماه یادآور یکی از تلخ‌ترین روز‌های تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که شهر سردشت هدف بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و بسیاری از مردم بی‌گناه، از کودک و زن گرفته تا سالمندان، قربانی این جنایت شدند.

در این برنامه تلاش کرده‌ایم از رنج، صبوری و ایستادگی مردمی بگوییم که با وجود آن همه درد، همچنان زندگی و امید را ادامه داده‌اند.

فرزین با تأکید بر اینکه این برنامه ادای احترامی به مردم سردشت است، افزود: در این قسمت، «نشان افتخار» به مردم آن خطه تقدیم می‌شود؛ مردمی که با وجود زخم‌های ماندگار آن حادثه، نماد صبوری، نجابت و مقاومت هستند و نام سردشت را در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان شهری مظلوم، اما استوار ثبت کرده‌اند.

تهیه‌کننده «نشان افتخار» در پایان گفت: تلاش کرده‌ایم با روایت این بخش از تاریخ، یاد قربانیان بمباران شیمیایی سردشت را گرامی بداریم و مخاطبان را با گوشه‌ای از رنج و پایداری مردم این شهر آشنا کنیم.

برنامه «نشان افتخار» یکشنبه هفتم تیر ساعت ۱۷:۴۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.