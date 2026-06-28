معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از تأخیر در تکمیل طرح انتقال آب به شهرستان رابر، تأکید کرد هیچ دستگاهی حق ندارد مردم را برای تأمین اعتبار معطل بگذارد و دستور داد عملیات اجرایی این طرح از امروز آغاز و حداکثر ظرف کمتر از سه هفته به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از تأخیر در تکمیل طرح انتقال آب به شهرستان رابر، تأکید کرد هیچ دستگاهی حق ندارد مردم را برای تأمین اعتبار معطل بگذارد و دستور داد عملیات اجرایی این طرح از امروز آغاز و حداکثر ظرف کمتر از سه هفته به بهره‌برداری برسد.

علی‌اصغر ذاکری هرندی روز یکشنبه در دومین جلسه کارگروه ویژه انتقال آب از خلیج فارس، با اشاره به آخرین وضعیت طرح آبرسانی شهرستان رابر از سد صفارود اظهار کرد: تجهیزات این پروژه خریداری و در انبار موجود است، اما به دلیل مسائل مالی عملیات اجرایی به پایان نرسیده که این موضوع برای مدیریت استان پذیرفتنی نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اعلام آمادگی استانداری برای پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه، تصریح کرد: پرداخت این مبلغ منوط به ارائه تعهد اجرایی و تضمین قطعی برای تکمیل و تحویل طرح است تا پس از تخصیص اعتبار، درخواست‌های مالی جدید مانعی برای ادامه کار ایجاد نکند.

ذاکری از برگزاری نشستی با مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب نیرو در تهران خبر داد و گفت: در این نشست، تعهدات اجرایی به صورت مکتوب اخذ خواهد شد و پس از آن پرداخت اعتبار بدون مشکل انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از تأمین ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه انتقال آب از خلیج فارس خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق تهاتر با صنایع تأمین خواهد شد.

وی افزود: این اقدام با پیگیری معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام شده و استانداری نیز علاوه بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار پروژه رابر، ۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای تکمیل پروژه انتقال آب خلیج فارس اختصاص خواهد داد.

به گفته ذاکری هرندی، با تأمین این منابع مالی، زمینه تکمیل پروژه فراهم شده و انتظار می‌رود عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.

معاون عمرانی استاندار کرمان دستور داد عملیات اتصالات و تکمیل پروژه انتقال آب به شهر رابر از امروز آغاز شود و این طرح حداکثر ظرف کمتر از سه هفته به بهره‌برداری برسد.