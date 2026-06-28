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معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از ذخیره ۳۵۸ میلیون مترمکعب آب در آببندانهای استان در پایان فصل بهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ میزان آبگیری آببندانهای مازندران در پایان فصل بهار به ۳۵۸ میلیون مترمکعب رسید که این میزان معادل ۸۹ درصد ظرفیت ۴۰۵ میلیون مترمکعبی این سازههای بومی تأمین آب کشاورزی استان است.
سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اعلام این خبر گفت: ۱۰۳۴ قطعه آببندان با ظرفیت آبگیری ۴۰۵ میلیون مترمکعب در مازندران وجود دارد که ظرفیت ذخیرهسازی آب در این سازهها تقریباً به اندازه ظرفیت مخزن ۱۱ سد بزرگ و کوچک استان است و این سهم بالا از مهار آبهای سطحی، نقش مهم آببندانها را در تامین آب مورد نیاز کشاورزی مازندران نشان میدهد.
وی با اشاره به کاهش بارندگیهای مازندران در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته و دوره درازمدت و همچنین گرمای هوا، به کشاورزان و بهرهبرداران آب ذخیره شده در آببندانها توصیه کرد: رعایت اصول مصرف بهینه آب و توجه به نوبتبندی و برداشت برنامهریزی شده آب از این سازهها برای مدیریت درست آب تا پایان فصل کشاورزی، ضروری است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تأکید بر ضرورت پرهیز کشاورزان از انجام کشت دوم برنج، افزود: کاهش بارشها نشان میدهد که سایه خشکسالی همچنان بر سر کشور و استان قرار دارد و در چنین شرایطی رعایت اصول مصرف بهینه آب امری ضروری است؛ بنابراین از کشاورزان سراسر استان درخواست میشود که از انجام کشت دوم در شالیزارها بپرهیزند تا شاهد تنش آبی در شالیزارهای استان نباشیم.
موسوی در خصوص پراکندگی آببندانهای استان گفت: بیشترین تعداد آببندانهای استان از نظر تقسیمات شهرستانی با حدود ۲۰۰ قطعه به مساحت مجموع ۲۶۶۴ هکتار در شهرستان بابل قرار دارد و کمترین تعداد نیز با یک آببندان به مساحت ۲۰ هکتار مربوط به شهرستان نوشهر است.