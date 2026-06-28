مروری بر خبرهای ورزشی ۷ تیر ماه استان قزوین
از اردوی آمادهسازی تیم ملی کامپوند زیر نظر سرمربی قزوینی تا حضور دو ورزشکار قزوینی در اردوی تیم ملی گلبال مردان را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین،
اردوی آمادهسازی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان در رشته کامپوند از ۶ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی آزادی تهران برپا میشود.
در این اردو که با هدف افزایش آمادگی ملیپوشان برای حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن برنامهریزی شده، ورزشکاران زیر نظر «اسماعیل عبادی»، سرمربی قزوینی و برجسته تیم ملی، تمرینات فنی و تخصصی خود را دنبال میکنند. سایت تخصصی فدراسیون تیراندازی با کمان در این بازه زمانی میزبان ملیپوشانی است که برای افتخارآفرینی در رویداد پیشرو تلاش میکنند.
حضور دو ورزشکار قزوینی در اردوی تیم ملی گلبال مردان
نوزدهمین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی گلبال مردان جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ از ۵ تا ۱۳ تیرماه در ورزشگاه شهید هرندی تهران در حال برگزاری است.
در این دوره از تمرینات، «مجید فلاح» و «محمدمهدی زارعی» به عنوان نمایندگان استان قزوین حضور دارند. ملیپوشان در این اردو، آخرین تکنیکها و تاکتیکهای تیمی را زیر نظر کادر فنی مرور میکنند تا با آمادگی کامل عازم رقابتهای پاراآسیایی شوند.
لیگ برتر فوتبال امیدهای استان قزوین با حضور ۴ تیم برگزار میشود.
قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر فوتبال امیدهای استان
قرعهکشی رقابتهای لیگ برتر فوتبال امیدهای استان قزوین انجام شد و تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات رقبای خود را شناختند.
در این مسابقات که از مردادماه سال جاری آغاز میشود، تیمهای «طلایهداران بوئینزهرا» و سه نماینده از قزوین شامل تیمهای «اتحاد»، «فولاد» و «کیان جوان» به مدت شش هفته به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
برگزاری این لیگ با هدف شناسایی استعدادهای برتر فوتبال استان و ایجاد بستر رقابتی برای رده سنی امید پیشبینی شده است.