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اتحادیه اروپا با وارد کردن شاخص «حاکمیت هوش مصنوعی» به ارزیابیهای سالانه، عزم خود را برای تشدید کنترل بر مدلهای هوش مصنوعی و زیرساختهای پردازشی به کار بسته است تا از وابستگی فناورانه در حوزههای حساس جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از AI Business، کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته است تا روند تحول دیجیتال خود را شتاب بخشند. نکته کلیدی این گزارش، تغییر نگاه اروپا از تمرکز صرف بر «محل نگهداری دادهها» به کنترل مستقیم بر «مدلهای هوش مصنوعی» و نحوه استفاده از آنهاست.
مارک راینهارت، مدیر بخش عمومی شرکت Capgemini، در این رابطه تأکید کرد: دولتها اکنون به دنبال شفافیت در مورد منشأ مدلهای هوش مصنوعی و نحوه آموزش آنها هستند. این موضوع بهویژه در بخشهای حساس نظیر امنیت ملی، سلامت و رفاه اجتماعی، اهمیت حیاتی دارد و دیگر پذیرفتنی نیست که منشأ و نحوه تصمیمگیری این سامانهها ناشناخته باشد.
در این گزارش آمده است: حاکمیت هوش مصنوعی به معنای اتکا به یک راهکار واحد نیست، بلکه هر دولت باید بر اساس میزان حساسیت هر پروژه، ترکیبی از «ابرهای بومی»، «سامانههای حاکمیتی» و «استقرارهای محلی» را به کار گیرد.
در نهایت، کارشناسان اروپایی توصیه کردهاند: دولتها باید مدلهای سنتی و بلندمدت خرید فناوری را کنار گذاشته و به سمت مدلهای «چابک» و پذیرش ریسک در نوآوری حرکت کنند تا بتوانند در رقابت دیجیتال جهانی جایگاه خود را حفظ کنند.