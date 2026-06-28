هادی رمضانپور نویسنده، کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی پروستاگلاندین در خصوص این فیلم بلند به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ایده این اثر برگرفته از یک داستان واقعی است که برای یک خانم شیرازی 21 ساله در ایام جنگ تحمیلی دوم رخ می دهد. این خانم که باردار است، بر اثر بمباران رژیم صهیونیست ها در زیرزمین خانه خود چند روز زیر آوار می ماند.

وی افزود: اتفاقاتی که در این تک سکانس زیر آوار رقم میخورد، به مرور بیننده را با حقیقت غرب آشنا می کند و مخاطب را قانع می کند که نگاه آمریکا به جنگ، همان نگاهی است که در داستان های تخیلی هالیوود دیده می شود.

رمضانپور اظهار داشت: ابتدا قصد داشتیم که پروستاگلاندین را در قالب فیلم کوتاه بسازیم اما قصه های نفر اول فیلم و همچنین ابعادی که می خواهیم از طمع غربی ها نشان دهیم، کشش فیلم بلند را داشت از این رو این فیلم تک بازیگر تک لوکیشن و تک سکانس در قالب فیلم بلند تولید شد.

این نویسنده و کارگردان که هم اکنون تولید یک سریال نمایش خانگی با موضوع جنگ را هم در دست دارد، هنر را ابزاری برای خدمت به کشور دانست و گفت: قطعا هر کدام از ما نسبت به شرایط و به ویژه مسائل اقتصادی معترض هستیم اما این اعتراض با ابراز خرسندی از حمله بیگانگان به کشور فرق دارد. بنده هرقدر هم از شرایط ناراضی و معترض باشم اما راضی نمیشوم که یک بیگانه قصد تعرض به میهنم را داشته باشد لذا تصمیم گرفتم که همچون یک سرباز در راه آبادانی کشورم، هنر خود را به کار بگیرم.

وی تاکید کرد: وطن همچون خانه ایست ک خانواده را گرد هم جمع می کند و احساس امنیت را به اعضای خانواده هدیه می دهد. غرب از زمان کراسوس در جنگ با ایران و مغلوب شدنش کینه دیرینه دارد؛ وعده های بسیاری به همسایگان ما داد و آنجا را ویران کرد تا بتواند به مقاصد شوم خود برسد اما اینجا ایران است با مردمی که اجازه دست درازی به بیگانگان نخواهند داد حتی اگر سختی ها و فشار هوایی غیر قابل تحمل بر دوش آنها باشد. ایران همیشه مقتدر و سربلند بوده و است و هنوز خون شهیدان وطن در مویرگ‌های این وطن می جوشد.

گفتنی است «پروستاگلاندین» اثری اجتماعی با فضایی هیجانی و رویکردی فلسفی است که به‌صورت تک‌لوکیشن، تک‌بازیگر و تک‌سکانس ساخته شده و سیده زهرا مسبوق تنها بازیگر این فیلم است. هادی رمضان‌پور پیش از این فیلم‌های «سهولان»، «تعبیر اجباری»، «تداخل»، «مثبت منفی»، «عروس نیزار»، «زیباتر از هدیه» و «بدون شرط» و همچنین مجموعه‌های «پیوند» و «آینه درون» را هم کارگردانی کرده است.