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نشست هماندیشی مدیران ارشد سازمان تأمیناجتماعی با هدف بررسی جامع جزئیات نقش این سازمان در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشستی با حضور مدیرعامل، قائممقام و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمیناجتماعی، جزئیات نقش این سازمان در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بررسی شد.
در این جلسه موضوعات مرتبط با حوزه درمان، نحوه ارائه خدمات درمانی و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، ابعاد مختلف اجرای این طرح از جمله شیوه تأمین مالی، چگونگی اجرای سطوح سهگانه خدمات، تعهدات سازمان تأمیناجتماعی و همچنین صیانت از مأموریتها و منابع صندوق تأمیناجتماعی بررسی شد.
همچنین وضعیت اجرای طرح در بخشهای پایش سلامت و ارائه خدمات درمانی و نیز نحوه توزیع پزشکان در مراکز درمانی از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود و درباره تکالیف سازمان تأمیناجتماعی در چارچوب اجرای این طرح گفتوگو شد.
بر اساس این گزارش، سازمان تأمیناجتماعی در نشستهای مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای دخیل در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، روند اجرای این برنامه ملی در حوزه درمان را مورد بررسی قرار داده و آمادگی خود را برای همراهی در چارچوب تکالیف قانونی اعلام کرده است.