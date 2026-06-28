به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در سفر به استان بوشهر، از بخش‌های مختلف بندر بوشهر و طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای این بندر بازدید کرد.

وی در نشستی با سیاوش ارجمندزاده، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونان و رؤسای حوزه‌های تخصصی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های بندری، دریایی و زیربنایی را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست روند پیشرفت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری، وضعیت عملیات بندری، ظرفیت‌های موجود و راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیند‌های ارائه خدمات به ذینفعان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه تجارت دریایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های راهبردی اظهار داشت: توسعه متوازن زیرساخت‌های بندری و دریایی، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی هدفمند، از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور در عرصه تجارت دریایی و پاسخگویی مطلوب به نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

محمد شکیبی نسب با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان بوشهر در اقتصاد دریامحور، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام و رفع موانع اجرایی شد و افزود: تمامی طرح‌های توسعه‌ای باید با رویکرد افزایش بهره‌وری، تسهیل خدمات‌رسانی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان و کشور دنبال شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی مجتمع بندری نگین به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: مجتمع بندری نگین آینده توسعه بندر بوشهر را رقم خواهد زد و با تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم شدن بستر حضور سرمایه‌گذاران، این مجتمع به یکی از قطب‌های مهم فعالیت‌های بندری، لجستیکی، صنایع دریامحور و پشتیبانی از تجارت دریایی کشور تبدیل خواهد شد و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اساسی این مجتمع و فراهم کردن شرایط لازم برای حضور هرچه گسترده‌تر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های این مجتمع بشمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در ایام جنگ، نقش راهبردی بنادر در حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: در روز‌های حساس و بحرانی، کارکنان بنادر کشور با روحیه‌ای جهادی، حضور مستمر و فعالیت بی‌وقفه اجازه ندادند چرخه تأمین کالا‌های اساسی، تخلیه و بارگیری کالا‌ها و جریان تجارت دریایی کشور با کوچک‌ترین وقفه یا اختلال مواجه شود و این عملکرد ارزشمند، بیانگر آمادگی، مسئولیت‌پذیری و نقش حیاتی بنادر در حفظ پایداری اقتصاد کشور است.

شکیبی‌نسب در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سهم بنادر استان در تجارت دریایی کشور، توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بندر بوشهر و مجتمع بندری نگین در تحقق سیاست‌های کلان توسعه دریامحور و اقتصاد مقاومتی شد.