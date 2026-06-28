به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فردا دوشنبه هشتم تیرماه دو تیم گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان در برای کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت تا تکلیف سومین و آخرین نماینده ایران در مسابقات آسیایی مشخص شود.

مربی تیم فوتبال گل گهر در نشست خبری گفت: با تمام توان در بازی فردا مقابل چادرملو حاضر خواهیم شد و امیدوارم بتوانیم سهمیه آسیایی را کسب کنیم.

وحید فاضلی اظهار داشت: برگزاری این تک‌بازی باعث شد موتور فوتبال لیگ برتر دوباره روشن شود و از این بابت خوشحال هستم.

وی افزود: تمرینات خود را از روز گذشته آغاز کردیم و خوشبختانه تمامی بازیکنان، به جز نفرات خارجی که در اختیارمان نیستند، در تمرین حضور داشتند. از نظر ذهنی، تمرکز، انگیزه و اراده شرایط خوبی داریم و امیدواریم فردا هر تیمی که شایسته‌تر باشد، پیروز میدان شود؛ البته امیدوارم آن تیم گل‌گهر باشد.

مربی گل‌گهر با احترام به حریف گفت: چادرملو تیمی باکیفیت و پرتلاش است و به خوبی توانایی‌های این تیم را می‌شناسیم. آنها همیشه با تمام توان بازی می‌کنند و ما نیز با انگیزه فراوان وارد میدان خواهیم شد. امیدوارم در فضایی سالم و به دور از هرگونه حاشیه، شاهد مسابقه‌ای باکیفیت باشیم و در نهایت بتوانیم به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: با این حال، مطمئن باشید باشگاه گل‌گهر با توجه به ساختار مناسب، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و شرایط حرفه‌ای که در اختیار دارد، اگر سهمیه حضور در آسیا را کسب کند، حضوری مقتدرانه در این رقابت‌ها خواهد داشت.