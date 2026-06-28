به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از توسعه ظرفیت‌های نوین در حوزه تولید گیاهان حشره‌خوار خبر داد و گفت: حرکت به سمت مدیریت بیولوژیک آفات و کاهش مصرف سموم شیمیایی، یکی از رویکرد‌های اصلی کشاورزی نوین است و گیاهان حشره‌خوار می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در تحقق کشاورزی سالم و پایدار نقش‌آفرینی کنند.

رحیم شهیدی‌پور با بیان اینکه در سال‌های گذشته این گیاهان بیشتر به عنوان گونه‌های زینتی و فانتزی شناخته می‌شدند، افزود: امروز با پیشرفت‌های علمی و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، این حوزه به یک فرصت ارزشمند در صنعت کشاورزی تبدیل شده است و کارشناسان کشاورزی با حرکت از استفاده گسترده سموم شیمیایی به سمت مدیریت بیولوژیک، گیاهان حشره‌خوار را از یک کالای صرفاً زینتی به ابزاری راهبردی در کشاورزی ارگانیک تبدیل کرده‌اند.

وی با تأکید بر رویکرد‌های نوین مدیریت آفات، گفت: ظرفیت‌های بیوشیمیایی این گیاهان امکان بهره‌برداری در تولید آفت‌کش‌های ارگانیک را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات سموم شیمیایی مؤثر باشد که این موضوع علاوه بر کمک به سلامت محصولات کشاورزی، در حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل ادامه داد: توسعه چنین ظرفیت‌هایی نشان‌دهنده تغییر رویکرد در کشاورزی از «حذف کامل آفات» به «ایجاد تعادل اکولوژیک» است؛ رویکردی که در آن تلاش می‌شود با استفاده از روش‌های طبیعی و دانش‌بنیان، پایداری تولید و سلامت محیط‌زیست به طور همزمان تأمین شود.

شهیدی‌پور در پایان با اشاره به اهمیت حمایت از نوآوری‌های کشاورزی، خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل از طرح‌های پژوهشی و تولیدی در حوزه فناوری‌های زیستی و کشاورزی دانش‌بنیان حمایت می‌کند و توسعه این بخش می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، گامی مؤثر در مسیر تحقق کشاورزی پایدار و تولید محصولات سالم باشد.