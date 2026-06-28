

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان در یکی از محله‌های خرم‌آباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهر قرار گرفت.

پلیس تأکید کرد:بر اساس گزارش‌های دریافتی، سه نفر با قدرت‌نمایی موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند که با حضور به‌موقع و مقتدرانه واحدهای گشت انتظامی در محل، این افراد دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند. .