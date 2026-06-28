به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد شناور‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اسکله‌های بندر بوشهر و اسکله تعاونی در مجتمع بندری نگین در حال اجرا است.

وی افزود: حجم کل عملیات لایروبی در این طرح ۷۶۵ هزار مترمکعب پیش‌بینی شده که تاکنون ۴۴۰ هزار مترمکعب آن انجام شده و طرح به پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصدی رسیده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بیان کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ و وقفه دو ماهه در اجرای عملیات، مدت زمان اجرای این طرح تا اواسط شهریور امسال تمدید شده است.

ارجمندزاده ادامه داد: در قالب این طرح تا کنون، ۷ اسکله در قالب ۴ فاز عملیاتی بطور کامل لایروبی شده است.

وی یادآور شد: عملیات اجرایی این طرح پس از وقفه ایجاد شده، از ابتدای اردیبهشت امسال از سر گرفته شده و با جدیت در حال پیگیری است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح لایروبی ارتقایی کانال دسترسی بندر بوشهر خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه سال گذشته انجام شده و پس از صدور مجوز‌های نهایی، فرآیند انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.