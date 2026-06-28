به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علیرضا آزاد معاون مدیر عامل و رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان طبس گفت: بنابر اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، گزارش گرفتار شدن ۵ معدنچی در مناطق کویری نایبند دریافت شد.

وی افزود: در این حادثه، خودروی سرنشینان به دلیل شرایط زمین در گل‌ولای کویر گرفتار شده بود که تیم عملیاتی پایگاه «دیگ‌رستم» بلافاصله به محل اعزام شد و پس از ۱۱ ساعت تلاش در گرمای شدید کویر، خودرو رهاسازی و تمامی ۵ سرنشین آن سالم به محل امن منتقل شدند.