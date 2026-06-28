زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر عصر امروز سرخرود در شهرستان محمودآباد را لرزاند و لرزش آن در برخی روستاهای اطراف دابودشت نیز احساس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۶ و ۴ ثانیه عصر امروز، سرخرود در شهرستان محمودآباد را لرزاند.

براساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۵۷۸ درجه، طول جغرافیایی ۵۲.۴۹۰ درجه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

گزارش‌های اولیه حاکی است لرزش این زمین‌لرزه در برخی روستا‌های اطراف دابودشت نیز احساس شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.