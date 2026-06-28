

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد صادرات "مواد پروتئینی تکستوره سویا" با کد تعرفه ۲۱۰۶۱۰۱۱ از فهرست کالا‌های رفع ممنوعیت شده حذف و صادرات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

این تصمیم در دومین جلسه کارگروه فنی تغذیه دام و طیور در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و به منظور تامین نیاز بازار داخلی اتخاذ شده است.

ممنوعیت صادرات سویا برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شد.