مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ: همزمان با اجرای برنامه ملی الگوی کشت و در راستای توسعه تولید محصولات راهبردی، عملیات اجرایی طرح الگوسازی کشت پنبه در شهرستان زارچ با نظارت مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و مرکز ملی تحقیقات شوری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید اصغر نبوی زاده گفت: طرح الگوسازی کشت پنبه به‌عنوان یکی از برنامه‌های ملی بخش کشاورزی، در شهرستان زارچ وارد مرحله اجرایی شد که این طرح با نظارت مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، مرکز ملی تحقیقات شوری و با مشارکت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در حال اجراست.

وی ضمن بررسی روند اجرای برنامه، بر ضرورت اجرای دقیق الگوی کشت و توسعه محصولات راهبردی بر اساس برنامه ابلاغی، اظهار کرد: با هدف تأمین الیاف مورد نیاز کارخانجات نساجی، حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، سطح زیرکشت پنبه در استان یزد ۱۰۰ هکتار تعیین شده است.

به گفته وی، در چارچوب اجرای این طرح، پس از انتخاب مزرعه مناسب و برنامه‌ریزی‌های فنی، عملیات کاشت پنبه با نظارت کارشناسان و ارائه توصیه‌های تخصصی در خصوص شیوه‌های صحیح کاشت آغاز شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان یزد نیز همزمان با بازدید از مزرعه کاشت پنبه با اشاره به اهداف اجرای طرح الگوسازی کشت پنبه در کشور، اظهار کرد: توسعه کشت محصولات راهبردی و تأمین بخشی از نیاز الیاف صنایع نساجی از مهم‌ترین اهداف این برنامه ملی است و امیدواریم نتایج حاصل از اجرای این طرح، زمینه تدوین و پیاده‌سازی الگو‌های موفق کشت را در سطح استان یزد و کشور فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه الگوسازی کشت پنبه می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف الگوی کشت، توسعه سطح زیرکشت پنبه، افزایش تولید داخلی و تأمین بخشی از نیاز صنایع نساجی کشور ایفا کند.