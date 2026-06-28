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امضای قرارداد سرمایهگذاری قزاقستان برای ایجاد مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی، زمینه جابجایی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از مسیر ایران را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم امضای قرارداد سرمایهگذاری قزاقستان در احداث مرکز لجستیکی بندر شهید رجایی گفت: این توافق، جابجایی سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را تضمین میکند و میتواند سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه را افزایش دهد.
محمد شکیبینسب افزود: اجرای این طرح علاوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش درآمدهای ترانزیتی، به ارتقای جایگاه بنادر کشور در زنجیره حملونقل بینالمللی کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به حمایت وزارت راه و شهرسازی از این طرح گفت: این سرمایهگذاری در چارچوب سیاست جذب سرمایهگذاری خارجی و برنامههای سازمان بنادر برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران و توسعه کریدور بینالمللی شمال–جنوب انجام میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: توسعه زیرساختها و تأمین تجهیزات بندری در قالب این پروژه، ظرفیت عملیاتی بندر شهید رجایی را افزایش میدهد و زمینه ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و رونق بنادر واقع در مسیر کریدور شمال–جنوب را فراهم میکند.
شکیبینسب با اشاره به جایگاه قزاقستان در شبکه حملونقل منطقهای گفت: حضور سرمایهگذاران این کشور در بندر شهید رجایی میتواند به فعالتر شدن کریدور شمال–جنوب و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور کمک کند.
در این مراسم، مدیرکل صندوق توسعه تجارت جمهوری قزاقستان نیز امضای این توافقنامه را گامی راهبردی در توسعه همکاریهای اقتصادی و حملونقلی دو کشور دانست.
امان مال گاژواروف گفت: نزدیک به یک سال است که بهصورت مستمر روی این پروژه کار میکنیم و امروز با امضای این توافقنامه، وارد مرحله اجرایی آن میشویم.
وی افزود: این طرح را صرفاً ایجاد یک اسکله یا انبار نمیدانیم، بلکه آن را هسته اولیه شکلگیری یک بندر قزاقستانی در بندر شهید رجایی میبینیم که میتواند نقش مهمی در توسعه کریدورهای ترانزیتی منطقه ایفا کند.
مدیرکل صندوق توسعه تجارت قزاقستان با اشاره به تعهدات سرمایهگذاری طرف قزاقستانی گفت: میزان تعهد سرمایهگذاری در این پروژه حدود یک و نیم میلیون دلار است و اجرای آن با جدیت دنبال خواهد شد.
گاژواروف همچنین اظهار کرد: در حال حاضر حجم مبادلات کالایی میان ایران و قزاقستان حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و پیشبینی میشود با اجرای این توافقنامه و بهرهبرداری از مرکز لجستیکی، این رقم دستکم دو تا سه برابر افزایش یابد.