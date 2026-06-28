ثبت دره خرمآباد در نقشه میراث جهانی یونسکو
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان گفت:محوطههای پیش از تاریخ درهی خرمآباد در نقشهی میراث جهانی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ یونسکو قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ عطا حسن پور از انتشار نسخه ی جدید نقشه ی میراث جهانی ۲۰۲۵–۲۰۲۶یونسکو خبر داد و گفت: محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد که در سال ۱۴۰۴ به ثبت جهانی رسید، در این نقشه بهعنوان آخرین اثر جهانی ایران ثبت شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان افزود: بر اساس نسخه ی جدید نقشه میراث جهانی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ که از سوی سازمان یونسکو منتشر شده است، در مجموع ۲۹ اثر از جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی این سازمان به ثبت رسیده است.
وی گفت: ثبت این رویداد بیانگر جایگاه ارزشمند میراث فرهنگی استان لرستان در سطح جهانی و گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای تاریخی و باستانشناختی این استان به شمار میرود.
حسن پور بیان کرد: از مجموع آثار ثبتشده ایران، دو اثر در بخش میراث طبیعی و ۲۷ اثر در بخش میراث فرهنگی و تاریخی قرار دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت:ثبت و درج این اثر در نقشه ی رسمی میراث جهانی یونسکو، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر پیشینه ی تمدنی لرستان، زمینهساز توسعه ی گردشگری فرهنگی، افزایش شناخت جهانی از ظرفیتهای استان و تقویت حفاظت از این میراث ارزشمند خواهد بود.