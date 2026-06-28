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معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان یکی از مهمترین وظایف واحدهای شاهد و ایثارگر در دانشگاهها را حمایت آموزشی از این دانشجویان دانست وگفت: استفاده از استادان مشاور، برگزاری کلاسهای تقویتی و پایش مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان میتواند در ارتقای سطح علمی آنان نقش مؤثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر دانشیان در نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، بر ضرورت تقویت حمایتهای آموزشی و فرهنگی از دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: جامعه دانشجویان شاهد و ایثارگر سرمایه ارزشمند کشور هستند و برنامهریزی برای ارتقای وضعیت آموزشی و فرهنگی آنان باید بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان این جامعه در دانشگاههای دولتی افزود: بر اساس آمار موجود، جمعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲ هزار و ۷۵۶ نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ هزار و ۹۵۰ نفر رسیده است و این افزایش، مسئولیت مدیران دانشگاهی را در ارائه خدمات و حمایتهای لازم دوچندان میکند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان یکی از مهمترین وظایف واحدهای شاهد و ایثارگر در دانشگاهها را حمایت آموزشی از این دانشجویان دانست و اظهار داشت: استفاده از استادان مشاور، برگزاری کلاسهای تقویتی و پایش مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان میتواند در ارتقای سطح علمی آنان نقش مؤثری داشته باشد.
دکتر دانشیان همچنین بر ضرورت تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت تحصیلی و آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر تأکید کرد و گفت: مدیران این حوزه باید بهصورت دورهای گزارشهای تحلیلی از وضعیت آموزشی، عملکرد برنامهها و نیازهای دانشجویان ارائه کنند تا امکان برنامهریزی دقیقتر در سطح ملی فراهم شود.
وی در ادامه به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: دانشگاهها میتوانند با اجرای برنامههای فرهنگی و خلاقانه، برگزاری یادوارهها و طراحی آثار فرهنگی مرتبط با ایثار و مقاومت، نقش مهمی در انتقال این ارزشها به نسل جوان ایفا کنند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دانشجویان شاهد و ایثارگر تأکید کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت تحصیلی، اشتغال و شرایط دانشآموختگان این جامعه میتواند به طراحی و اجرای برنامههای مؤثر در حوزههای آموزشی، فرهنگی و اشتغال کمک کند.
گفتنی است؛ در ادامه این نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای کشور نیز دیدگاهها، پیشنهادها و تجربیات خود را درباره بهبود خدماترسانی به این جامعه دانشجویی مطرح کردند.