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جلسه هماهنگی و همافزایی میزبانی از ۱۰ هزار زائر مراسم قائد شهید امت به ریاست علی محمد اسلامی فرماندار و با حضور حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی امام جمعه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر برگزاری جلسات تخصصی کمیتهها، خواستار جمعبندی نهایی اقدامات و هماهنگی کامل میان ادارات و دستگاههای اجرایی شد تا تمامی خدمات مورد نیاز زائران در حوزههای اسکان، حملونقل، خدمات رفاهی، تغذیه و پشتیبانی با انسجام و آمادگی کامل به بهترین نحو ارائه شود.
در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامهریزیهای مربوط به اسکان، حملونقل، خدمات شهری، تغذیه، پشتیبانی و سایر بخشهای اجرایی در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ظرفیتسنجی انجامشده، ۳۶ مسجد، ۴۰ مدرسه و ۲۳ حسینیه در سطح شهرستان برای اسکان زائران پیشبینی شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات دارند.
در بخش حملونقل نیز ۶۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ون، چهار دستگاه مینیبوس و ظرفیت قطار شهری برای جابهجایی زائران احصا و آمادهسازی شد.