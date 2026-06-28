به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر برگزاری جلسات تخصصی کمیته‌ها، خواستار جمع‌بندی نهایی اقدامات و هماهنگی کامل میان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شد تا تمامی خدمات مورد نیاز زائران در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات رفاهی، تغذیه و پشتیبانی با انسجام و آمادگی کامل به بهترین نحو ارائه شود.

در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به اسکان، حمل‌ونقل، خدمات شهری، تغذیه، پشتیبانی و سایر بخش‌های اجرایی در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ظرفیت‌سنجی انجام‌شده، ۳۶ مسجد، ۴۰ مدرسه و ۲۳ حسینیه در سطح شهرستان برای اسکان زائران پیش‌بینی شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات دارند.

در بخش حمل‌ونقل نیز ۶۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ون، چهار دستگاه مینی‌بوس و ظرفیت قطار شهری برای جابه‌جایی زائران احصا و آماده‌سازی شد.