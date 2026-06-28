مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آزادسازی ۶۳۸ قطعه زمین در محدوده اجرای قطعه ششم آزادراه تبریز – ارومیه خبر داد و گفت: با اجرای احکام قضایی و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز مسیر اجرای این قطعه از آزادراه برای ادامه عملیات عمرانی هموار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید احمدی گفت: در جریان اجرای احکام قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی، ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در محدوده کمرنق و شادآباد مشایخ شهرستان تبریز رفع تصرف شد و ۶۳۸ قطعه زمین از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی آزادسازی شد.

وی اظهار کرد:این اقدام با هماهنگی کامل دستگاه قضایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل دادگستری، دادستانی، فرماندهی انتظامی و یگان حفاظت امور اراضی انجام شد تا ضمن صیانت از اراضی کشاورزی زمینه اجرای طرح‌های زیربنایی از جمله قطعه ششم آزادراه تبریز – ارومیه فراهم شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح عمرانی گفت: با رفع تصرف اراضی و بازگرداندن آنها به وضعیت قانونی، مسیر اجرای طرح آزادراهی در این محدوده گشوده شده و روند آماده‌سازی زمین برای ادامه عملیات اجرایی تسهیل شد.

احمدی گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های اصلی این مدیریت است و هرگونه ساخت‌وساز غیرقانونی مطابق قانون با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.