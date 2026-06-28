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مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، بر لزوم همافزایی و تبادل تجربیات برای ارتقای خدماترسانی به این جامعه هدف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقامیری، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان در نخستین نشست دبیران شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی «منطقه یک» کشور با بیان اینکه این نشست با هدف آشنایی بیشتر همکاران و بررسی گزارشهای عملکردی دانشگاهها در حوزه خدمات دانشجویی برگزار شده است، اظهار داشت: اگرچه برگزاری این جلسات به علت شرایط حاکم بر کشور با تأخیر همراه بود، اما تداوم آن در فواصل زمانی کوتاه و با حضور مدیران مناطق مختلف، در دستور کار سازمان قرار دارد.
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با اشاره به محورهای کلیدی این نشست، گفت: در این جلسه موضوعات مهمی همچون فرآیند میهمانی و نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، و همچنین ارائه گزارشهای مبسوط از سوی دانشگاهها و سازمان در خصوص راهکارهای نوین خدمترسانی در دوران «پساجنگ» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از برگزاری این جلسات، بهرهگیری از تجربیات و رهنمودهای مدیران ستادی و دانشگاهی برای رفع چالشهای آموزشی، رفاهی، فرهنگی و معیشتی دانشجویان شاهد و ایثارگر است.
آقامیری در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش تداوم این نشستها و ارتقای هماهنگی میان دانشگاهها و سازمان، سطح کمی و کیفی خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر بیش از پیش افزایش یابد.
شایان ذکر است، بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، نشست سراسری مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای کشور به میزبانی مشهد مقدس در تابستان سال جاری برگزار خواهد شد.