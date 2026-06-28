به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: بدنبال وقوع چند فقره کیف‌قاپی توسط ۲ راکب موتورسیکلت، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم، یکی از متهمان را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت کیف‌قاپی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر افزود: تلاش برای دستگیری همدست این سارق ادامه دارد.