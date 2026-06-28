به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر حیدری‌زاده، متخصص جراحی فک و صورت و رئیس گروه جراحی فک و صورت بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اراک، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: این بیمار بر اثر سانحه رانندگی دچار شکستگی‌های متعدد در استخوان کاسه چشم و از بین رفتن بخشی از ساختار استخوانی شده بود که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت شرایط عمومی، روند بازسازی کاسه چشم آغاز شد.

وی افزود: در این جراحی، با استفاده از فناوری پرینت سه‌بعدی و تکنیک قرینه‌سازی بر اساس کاسه چشم سالم، پروتزهای اختصاصی شامل «مِش» و «پِلِیت» طراحی و تولید شد تا بازسازی با دقت بالا انجام گیرد.

حیدری‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق پیش از جراحی اظهار کرد: تمامی مراحل بازسازی پیش از عمل با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و شبیه‌سازی رایانه‌ای طراحی شد و پس از بررسی‌های لازم، جراحی با موفقیت انجام گرفت.

وی ادامه داد: استفاده از این فناوری علاوه بر افزایش دقت جراحی، موجب برطرف شدن فرورفتگی چشم، بهبود ضعف بینایی و رفع محدودیت حرکات چشم بیمار شد و شرایط لازم برای بازگشت وی به زندگی عادی را فراهم کرد.

رئیس گروه جراحی فک و صورت بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) اراک، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند پرینت سه‌بعدی را گامی مهم در ارتقای کیفیت درمان‌های جراحی و ارائه خدمات تخصصی در استان مرکزی عنوان کرد.