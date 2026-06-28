رئیس پلیس راه استان یزد: ماموران پلیس راه، یک خودرو پراید به رانندگی پسر بچه ۱۳ ساله را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران پلیس راه «اردکان-نایین»، هنگام گشت زنی در محور‌های روستایی، یک دستگاه پراید را متوقف کردند.

وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر بچه ۱۳ ساله است که به همین منظور خودرو توقیف و والدین این کودک و همچنین مالک خودرو به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد افزود: بی موالاتی برخی افراد و قرار دادن خودرو در دسترس کودکان باعث بروز فاجعه‌های جبران ناپذیری خواهد شد.